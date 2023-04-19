28 апреля в Армении стартует марафон российского кино. Российский кинофестиваль в этом году пройдет уже во второй раз, с расширенной программой фильмов и новой географией показов.

Дни российского кино пройдут в Ереване с 28 по 30 апреля, в Гюмри с 5 по 7 мая. Мероприятия организованы РОСКИНО при содействии Министерства культуры Российской Федерации.

В Армении будет представлен новый российский кинофильм «Чебурашка». В Ереване и в Гюмри в рамках Дней российского кино состоятся бесплатные показы этого фильма.

Эту семейную комедию уже посмотрели более 23,4 млн зрителей в России и в странах СНГ. Фильм Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым фильмом в истории российского кино.

В серии кинопоказов участие примут и создатели фильмов. После зрители смпгут обсудить фильмы с кинокритиком Дианой Мартиросян.