Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные 18 апреля 2023 года, в очередной раз демонстрируют его стремление подорвать усилия армянской стороны и международного сообщества, направленные на установление мира на Южном Кавказе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Армении.

«Своими заявлениями Ильхам Алиев демонстрирует открытое пренебрежение к различным международным партнерам, в присутствии и посредничестве которых Азербайджан признал территориальную целостность Армении и взял на себя ряд четких обязательств, в том числе демаркацию границ между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Алматинской декларации и о создании международного механизма для решения вопросов прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха.

Более того, своими заявлениями президент Азербайджана открыто признает факт спланированной агрессии и оккупации суверенных территорий Республики Армения, а также раскрывает свои намерения подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке. Президент Азербайджана, под руководством которого в этой стране происходят грубые и вопиющие институциональные нарушения прав человека и прав различных групп, открыто высказывает угрозы в адрес мирного населения Нагорного Карабаха, проживающего на своей родине.

Заявлениями политического руководства Азербайджана был вдохновлен и тот азербайджанский военнослужащий, который несколько дней назад незаконно вторгся на территорию РА и преднамеренно, жестоко убил гражданина РА, сообщил азербайджанской стороне об этом и намерении убить и многих других армян — гражданских лиц. Мы убеждены, что после этого заявления президента Азербайджана в международном сообществе не может вызвать сомнений тот факт, что эти и вышеупомянутые преступления были организованы на государственном уровне.

Вместо поиска стабильных и долгосрочных решений проблем, накопившихся в регионе годами, Азербайджан пытается продвигать свои экстремистские амбиции путем применения силы и угроз силой. Армянская сторона неоднократно предупреждала о дестабилизирующих перспективах проводимой Азербайджаном политики и обращала внимание международного сообщества на опасность такого ведения дел для миропорядка, основанного на международном праве», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.