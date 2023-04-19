Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявлениями для средств массовой информации подвели итоги встреч, состоявшихся в резиденции президента Литвы.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента РА, Ваагн Хачатурян в своем заявлении подчеркнул, что Армения придает большое значение постоянному развитию и укреплению отношений с дружественной Литвой, для чего имеются все предпосылки.

Он высоко оценил встречу с президентом Литвы, возможности обсуждения двусторонней повестки с премьер-министром и спикером Парламента, а также обмена мнениями о сотрудничестве Армении с ЕС и ситуации в регионе.

«Интенсивность встреч на высоком уровне в последние годы свидетельствует о двусторонней приверженности дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Армения готова предпринять практические шаги по дальнейшему укреплению и продвижению армяно-литовского двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и я думаю, что в этом плане имеется достаточный потенциал.

Сегодня у нас состоялись насыщенные обсуждения с президентом Науседа, которые охватывают различные направления двустороннего сотрудничества: информационные технологии, возобновляемые источники энергии, здравоохранение, охрану окружающей среды, коммуникации, транспорт, гуманитарные вопросы и др. Мы договорились продолжать наш диалог в том же духе для углубления многостороннего сотрудничества.

Мы коснулись повестки партнерства РА-ЕС и реализуемых в ее рамках программ.

Литва является одним из наших важных партнеров в ЕС, и мы высоко ценим эффективное сотрудничество между нашими странами в рамках партнерства Армения-ЕС», — заметил президент Армении.

Президенты двух стран коснулись также вопросов безопасности и вопросов регионального значения. Они обсудили усилия Армении по установлению прочного мира в регионе. В этом контексте Ваагн Хачатурян подчеркнул необходимость сохранения памятников армянской культуры на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана.

«Мы согласились с президентом Литвы, что всеобъемлющее урегулирование всех конфликтов возможно исключительно мирным путем, в соответствии с принципами международного права.

Уверен, что обсуждаемые вопросы дадут свои результаты, придав армяно-литовским отношениям новое качество и содержание», — заявил Хачатурян.

Президент Литвы подчеркнул готовность к углублению и развитию многопланового сотрудничества между Литвой и Арменией.

Гитанас Науседа также отметил эффективное сотрудничество между двумя странами как на двусторонней основе, так и на платформе Европейского Союза. По его словам, одним из результатов этого сотрудничества является и развертывание гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе.