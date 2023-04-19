Вице-премьер Республики Армения Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с руководителем представительства Французского агентства развития на Южном Кавказе Рафаэлем Жозаном. На встрече присутствовала и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Анн Луйо.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата вице-премьера, приветствуя собравшихся, вице-премьер Хачатрян подчеркнул, что правительство РА высоко ценит эффективное двустороннее сотрудничество между Арменией и Францией и подтвердил приверженность расширению взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества по ряду направлений.

Собеседники обменялись мнениями относительно текущих программ, реализуемых совместно с ФАР, а также новых направлений возможного сотрудничества. Особое внимание было уделено долгосрочному сотрудничеству в области эффективного управления водным сектором и важности его продолжения.

Представители ФАР подтвердили готовность агентства содействовать развитию Республики Армения и повышать качество уже налаженного диалога, создавая предпосылки для долгосрочного эффективного сотрудничества.