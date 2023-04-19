По инициативе Фонда «Центр Текеян» в центре открылась выставка фотографий журналиста, редактора, фотографа, борца за свободу Арцаха Зограба Эркояна под названием «Древний Арцах».

Как сообщает «Арменпресс», представлено около 80 работ автора разных лет, на которых изображено практически все монументальное наследие Арцаха: монастыри, крепости, хачкары.

На открытии выставки присутствовали представители творческой интеллигенции, священнослужители, искусствоведы и много других гостей. С приветственной речью выступил директор фонда «Центр Текеян» Армен Цуликян, отметив, что эта выставка больше, чем просто культурная инициатива, поскольку сама тема подчеркивает ее историческую, патриотическую и духовную значимость.

«В этой выставке есть посыл: это наше наследие, которое мы получили от наших предков и мы обязаны передать его нашим потомкам. Призыв, который звучит со всех фотографий, является обязывающим, призывом к бдительности и трезвости. Мы обязаны вернуться и взять на себя ответственность за наше наследие», — добавил Армен Цуликян.

Автор, представляя свои работы, отметил, что фотографии рассказывают об основных памятниках многовековой истории Арцаха (Амарас, Цицернаванк, Дадиванк…), почти 90% которых сегодня оказались в плену…

Бард Арсен Амбарян исполнил военно-патриотические песни, ансамбль «Бекор» выступил с этнографическими танцами.

Выставка «Древний Арцах» будет действовать в Текеян Центре до 5 мая.