Тренер сборной Дании по тяжелой атлетике Андерс Бендикс считает, что Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Ереване проходит на самом высоком уровне.

«Мы еще мало что видели в Ереване, но мы действительно наслаждаемся нашими днями здесь. Столица действительно прекрасна. Что касается организационной работы, то это лучший чемпионат, который я видел», — как сообщает Арменпресс, сказал тренер.

По словам датского специалиста, он участвовал в 40-50 различных чемпионатах в разных странах мира и считает ереванское первенство высококачественным с точки зрения организации всех аспектов, особенно с точки зрения популяризации, условий для тренировок, работы волонтеров, гостиниц.

Он выразил надежду, что в следующем году Армения примет чемпионат мира по тяжелой атлетике, и в этом случае ему будет приятно снова вернуться в Ереван.

По его словам, Дания не имеет таких высоких результатов в тяжелой атлетике, как Армения, но их цель — накопить больше и лучший опыт и сблизиться с Арменией и другими странами, сильными в этом виде спорта.