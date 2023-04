Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян обратился к международному сообществу, призвав продолжать прилагать усилия в направлении создания международного механизма по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, Марукян написал об этом на своей официальной странице в Twitter.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает настаивать на том, что нагорно-карабахский вопрос является внутренним вопросом, и они ни с кем не собираются обсуждать этот вопрос. Еще раз напоминаю, что 3 постоянных члена Совбеза ООН никакими внутренними вопросами не занимались. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — десятилетиями ведут переговоры по этому вопросу. Сейчас этим делом занимается также и ЕС. Поэтому вопрос Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана», — подчеркнул он.

Марукян напомнил, что фундаментальные права и свободы человека не считаются внутренним вопросом уже более 70 лет, после Второй мировой войны, потому что мировое сообщество извлекло уроки из разрушительной мировой войны, и что ни одному диктатору или демократически избранному лидеру нельзя позволить нарушать права человека.

«Народ Нагорного Карабаха стоит перед угрозой этнической чистки. Таким образом, международное сообщество должно продолжать прилагать усилия для мирного урегулирования вопроса, а также создания международного механизма диалога между официальными представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», — заключил Эдмон Марукян.

Azerbaijan’s president Ilham Aliyev keeps claiming that the issue of Nagorno Karabakh is an internal matter and they are not going to discuss it with anyone.



First of all, I am reminding again that no internal matter was dealt with by 3 Permanent Member states of the UN… pic.twitter.com/nbNA1s1WE8