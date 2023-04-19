В рамках официального визита в Литовскую Республику президент Армении Ваагн Хачатурян и президент Литвы Гитанас Науседа приняли участие в официальной церемонии открытия армяно-литовского бизнес-форума, в ходе которой президенты выступили со вступительной речью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в своей речи Ваагн Хачатурян отметил:

«Рад приветствовать всех участников армяно-литовского бизнес-форума.

Выражаю благодарность литовской стороне за поддержку в организации сегодняшнего мероприятия.

Интерес, проявленный к форуму со стороны представителей различных деловых кругов, действительно воодушевляет. В то же время должен признать, что заинтересованность армянской стороны в участии в форуме была гораздо больше. Я обязуюсь обеспечить все необходимые шаги для проведения следующего бизнес-форума в Армении.

Как экономист и политик хочу отметить, что экономика – это сжатая политика, а сжатая экономика – это успешный бизнес. Таким образом, успех в бизнесе является свидетельством как экономического, так и политического успеха.

Руководствуясь этой логикой, я с самого начала планирования своего визита хотел, чтобы во время визита была деловая составляющая, и я рад, что нам это удалось.

Уважаемые присутствующие,

Еще раз приветствуя всех вас, призываю вас воспользоваться этой прекрасной возможностью для выявления, консолидации и реализации ваших интересов в бизнесе, и максимально использовать эту платформу, любезно предоставленную властями Литвы.

В заключение скажу, что бизнес — это не многословные речи, а в дела и результаты, поэтому желаю всем вам плодотворного мероприятия и уверяю вас, что готов поддержать все ваши идеи и начинания».

В начале бизнес-форума в присутствии президентов Ваагна Хачатуряна и Гитанаса Науседы министры высокотехнологичной промышленности Армении и Литвы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопонимании. Были также подписаны соглашения и меморандумы между армянскими и литовскими бизнесменами, участвующими в конференции.