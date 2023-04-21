Собеседница «РА» — директор Общественной организации Армянский центр защиты прав человека им. А.Д.Сахарова Мери Хачатрян

— Центр Сахарова был создан еще в октябре 1990 г. Он был создан под названием Фонд милосердия и защиты прав человека им. Сахарова. Этот период времени совпал с проведением в Азербайджане в 1988-92 гг. этнических чисток и актов геноцида в отношении армянского населения. Когда наши изгнанные из Азербайджана соотечественники прибыли в Армению, Фонд оказал им довольно большую помощь — социальную, финансовую, — в основном при содействии международных организаций, в частности, армянского офиса Управления Верховного Комиссара ООН по вопросам беженцев (УВКБ), осуществлявшего небольшие грантовые программы.

В 1997 г. наша организация была зарегистрирована в качестве общественной и продолжает ту же миссию с теми же бенефициарами, развивая и совершенствуя свою деятельность с тем, чтобы хоть как-то облегчить положение беженцев.

В качестве общественной организации мы начали работать в правовом, юридическом поле. Мы не только предоставляли бесплатную юридическую помощь беженцам, но и оказывали им содействие, участвовали в разработке законодательных актов, представляли предложения по проектам законов. Считаем важным, что удалось хоть как-то ввести вопросы армянских беженцев из Азербайджана в законодательное поле.

В 1998 г. по предложению МИД Армении и при содействии УВКБ ООН Центр Сахарова инициировал направление в Комитет по правам человека ООН в Женеве около 13 тысяч заявлений от имени армянских беженцев из Азербайджана по поводу осуществленных в их отношении насилия и зверств, а также по вопросу получения компенсации за отторгнутые у них недвижимость, имущество. Мы обратились также к главам МИД пяти стран, представители которых в то время были вовлечены в экспертную группу ООН процедуры 1503 по рассмотрению жалоб.

Эти заявления два года закулисно обсуждались, однако какого-либо решения принято не было.

Мери Хачатрян

Бывший директор Центра Сахарова Левон Нерсисян до 2000 г. участвовал в проходящей в Женеве конференции. Там он поинтересовался судьбой этих запросов — на каком этапе находится их обсуждение, каких решений ожидать. Тогда представители 3-4 стран сказали, что запросы наших беженцев обсуждаются, однако вопрос имеет политический подтекст. Судя по всему, Комитет по правам человека ООН не захотел взять на себя обсуждение этого вопроса. Тогда уже была МГ ОБСЕ, в рамках которой пытались найти всеобъемлющее решение азербайджано-карабахского конфликта…

— Что стало с заявлениями?

— Они остались там. Левон Нерсисян зафиксировал это, он видел, что эти заявления там были сложены на полу.

— Они не были оцифрованы?

— К сожалению, в 1997-98 гг. у Центра не было техники для цифровизации этих заявлений. Поэтому в электронном виде у нас они не сохранились. Думаю, в Комитете это было сделано.

— Почему в Армении в какой-то момент перестали предоставлять беженцам из Азербайджана статус беженцев, а взяли курс на их интеграцию?

— В то время Армения начала не интеграцию беженцев через образование, а сочла целесообразным начать с натурализации, которая также считается одним из элементов интеграции беженцев. Т.е. был инициирован процесс принятия беженцами гражданства Армении. Наша организация была против принуждения беженцев к этому шагу. Принуждение было в том, что беженцам обещали обеспечить их жильем в случае принятия ими гражданства РА. Естественно, нуждающиеся в жилье беженцы соблазнялись этим.

На практике же жильем не всех обеспечили. И в тот период очень многие эмигрировали. Многие беженцы принимали гражданство РА, чтобы было легче уехать, получить Шенгенскую визу и т.д., и уже в других странах, используя свое свидетельство о рождении, получали какой-то статус.

Наш Центр, имеющий филиалы в Ширакской, Гегаркуникской и Сюникской областях, оказывал беженцам помощь в вопросе натурализации: давали консультации, восстанавливали документы, обнаружили наличие незарегистрированных рождений детей, причем не только у беженцев, но и у местных жителей приграничных районов. В процессе этой работы выявилось немало проблем.

Когда начался процесс выдачи беженцам сертификатов на жилье, опять помогали им юридически правильно составить заявления, жалобы и т.д. В процессе, конечно же, мы фиксировали нарушения.

Центр, хоть и не был согласен с политикой натурализации, принял в нем участие для того, чтобы процесс проходил без нарушений, чтобы люди понимали все нюансы принятия ими гражданства РА. Мы издали специальные брошюры, в которых написали, какие у беженцев в случае принятия гражданства РА будут права и обязанности, какие у этого для них есть плюсы и минусы…

А после 2005-2006 гг. термин «беженцы» просто исчез из названия госструктуры — Управление миграции и по вопросам беженцев при правительстве Армении превратилось в Управление миграции. На него возложили и обязанность заниматься возникающими у беженцев вопросами. Конечно, это Управление имеет огромную базу данных по армянским беженцам из Азербайджана. Там, конечно, можно уточнить, сколько беженцев в 1988-92 гг. прибыло в Армению (более 360 тысяч — Г.М.). Однако очевидно, что их число с каждым годом уменьшается. Войны, пандемия и т.д. этому способствуют. Тем более, что социальные вопросы беженцев так и не были решены. И сегодня многие беженцы живут в общежитиях, имеют очень сложные проблемы, которые не решены…

— Бывший глава Азербайджана Гейдар Алиев «в 2001 г. при, создании Государственного нефтяного фонда, в первом пункте указа отметил, что политический статус беженцев, изгнанных из Армении, остается в силе до возвращения их на родные земли»…

— Мы и ряд других общественных организаций в те годы предложили получающим гражданство Армении беженцам предоставлять свидетельство или справку о том, что они продолжают оставаться беженцами, и обязательно указать в нем, откуда, в каком году и по какой причине они были насильно выселены. Это сегодня актуально и для арцахцев, ставших беженцами в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 г. Они стоят перед той же проблемой статуса — то ли беженцы, то ли граждане РА, ибо имеют армянские паспорта (подробнее мы писали тут https://www.ra.am/archives/88106/ — Г.М.).

Вопрос можно решить, если государство проявит политическую волю и зафиксирует в соответствующих свидетельствах, откуда, когда и почему эти люди оказались на территории Армении.

— Пункт 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. предполагает возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Арцаха «на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». (http://kremlin.ru/events/president/news/64384). В Арцах УВКБ ООН не пускает Азербайджан. В Армении что-то они делают?

— Мне неизвестно, предпринимает ли УВКБ ООН какие-либо шаги в деле возвращения арцахцев в места былого проживания, в частности, в Шуши и Гадрут. Право арцахцев на возвращение реализовать невозможно. Сегодня даже больных из Арцаха в Армению вывезти без Международного Красного Креста невозможно.

Ну, и приоритетнейший вопрос — безопасность. Кто и как там будет обеспечивать их безопасность, когда то и дело из Баку звучат угрозы осуществления очередного геноцида?

— Я понимаю, что они не вернутся, пока эти территории находятся под контролем Азербайджана. Просто хотелось узнать, УВКБ ООН какую-то работу проводит с этими беженцами?

— У меня нет информации. На данном этапе ООН пока не проявляет активности в этом конкретном вопросе․ Вероятно, следит за тем, какую политику будут проводить власти Армении.

В любом случае, говорить о возвращении пока рано. Сегодня важнее решить вопрос их статуса. У них великое множество социальных, правовых проблем. Они не могут нормально трудоустроиться, брать кредиты, ипотеку. У них армянский паспорт, а место рождения и прописка, скажем, в Шуши. Опрос среди 215 беженцев показал, что большинство из них не может найти работу в Армении — помимо названных причин, есть еще и языковой барьер и т.д. Сумма, которую им выделяет правительство на жилье, крайне мала. Беженцы готовы брать кредиты, ипотеку, но банки их им не выдают.

Я считаю, что этот вопрос нуждается в государственном подходе. Я предлагаю, чтобы правительство внесло этот вопрос в свою повестку, и Центробанк вместе с другими банками разработал особую политику в отношении этой конкретной группы людей.

Самое важное, чтобы сегодняшние власти Армении осознали, что бегущие в Армению наши соотечественники — из Азербайджана и Арцаха, других стран — всегда находятся в уязвимом положении. Армения должна иметь осуществляющий государственную политику правительственный орган по защите прав беженцев. Это должен быть особый орган, не при какой-то другой структуре. Это должно быть отдельное министерство.

В свое время власти оптимизировали Министерство диаспоры и назначили главного уполномоченного. Это министерство должно было поддерживать сохранение разбросанного по всему миру армянства. Не следовало его оптимизировать до того состояния, когда проделываемую им работу могут выполнять общественные организации. С правовой точки зрения правительство, имеющее государственное мышление, должно понять, что оно должно иметь Министерство диаспоры и Министерство по защите прав беженцев, которые бы разрабатывали государственную концепцию, стратегию, политику при содействии и участии общественных организаций.

От автора: По поводу работы УВКБ ООН с армянскими беженцами или ее отсутствия хочу напомнить следующее. В 2009 г. тогдашний вице-премьер, председатель Госкомитета по работе с беженцами и ВПЛ Азербайджана Али Гасанов заявил, что правительство Азербайджана перешло от Программы помощи беженцам к Программе развития и реабилитации беженцев и ВПЛ, целью которой является подготовка к «Большому возвращению», которая подготовлена с участием международных организаций, в том числе ООН, и начнет поэтапно реализовываться, если будет подписано мирное соглашение по нагорно-карабахскому конфликту.

В беседе с автором этих строк руководитель ереванского офиса УВКБ ООН отрицал участие ООН в подготовке азербайджанской программы «Большое возвращение». Однако официального опровержения слов Гасанова не было и нет.

Международные структуры по этому вопросу и сегодня активно работают с Азербайджаном, стремящимся заселить азербайджанцами не только Арцах, но и Армению. Но это — тема отдельной статьи.