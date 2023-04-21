Правительство произвело перераспределение в госбюджете и внесло изменения и дополнения в ранее принятое решение.

В целях обеспечения оказания социальной помощи семьям погибших из числа мирных жителей, а также лиц, пропавших без вести и инвалидов в результате военных действий, начатых Азербайджаном в направлении Республики Арцах в 2020 году, будет выделено 5,4 млн драмов. Чтобы получить финансовую помощь, выделенную семьям пропавших без вести гражданских лиц в размере 300 000 драмов в месяц, заявление необходимо было подать в электронном виде до 10 марта 2022 года. Однако и по сей день есть пропавшие без вести мирные жители, а также взятые в плен, семьи которых нуждаются в постоянной поддержке.

Как сообщает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании правительства.

Еще одно решение правительства обеспечит непрерывность оказания социальной поддержки семьям пропавших без вести военнослужащих. Ежемесячный размер социальной помощи, предоставляемой семье военнослужащего, составляет 300 000 драмов, которая предоставляется с месяца утверждения меры, но не более чем до признания без вести пропавшего военнослужащего по решению суда безвестно отсутствующим. В результате продления срока выплаты помощи на два месяца потребуется дополнительно 34 млн 200,0 тыс. драмов для оказания поддержки семьям 57 военнослужащих, считающихся пропавшими без вести.