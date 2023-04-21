Председатель постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью, депутат парламента от фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян заверила, что распоряжение Председателя НС об удалении оппозиционных депутатов из зала заседаний было незаконным, и она готовится подавать заявления в правоохранительные органы, чтобы виновные были привлечены к ответственности.



Как сообщает «Арменпресс», Товмасян объявила о своем решении на созванной фракцией пресс-конференции, касающейся инцидента в парламенте.



«Сейчас я работаю над заявлениями и направлю их во все правоохранительные органы, чтобы люди, совершившие преступления, были привлечены к ответственности. Мы не можем допустить, чтобы фракция «Гражданский договор» сделала Национальное собрание своей собственностью. Не будет такого. Вчера они исчерпали лимит лжи», — сказал Товмасян.



Он подчеркнул, что в разных парламентах есть споры и разногласия, но там невозможно увидеть, чтобы силовики агрессивно таскали депутатов, и то в перерыве. Товмасян назвал этот инцидент позором.



«Заявляю, что распоряжение Председателя НС о выводе нас из зала было полностью незаконным, в случае когда он сам объявил перерыв. Должна также отметить, что исполнители поручения Спикера НС не имели права каким-либо образом препятствовать работе депутатов. Во всех законах написано, что силовики должны нейтрализовывать опасность», — сказал Товмасян.