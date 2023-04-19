Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян стал трехкратным чемпионом Европы.

Как сообщает Арменпресс, на чемпионате Европы по вольной борьбе в столице Хорватии Загребе Арсен Арутюнян (61 кг) в финале встретился с албанцем Залимханом Абакаровым. Армянский борец одержал победу со счетом 5:2.

Арсен Арутюнян становился чемпионом Европы в 2019 и 2022 гг., является участником Олимпийских игр в Токио, двукратным бронзовым призером Чемпионата мира.

Ранее Вазген Теванян стал золотым призером чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг.