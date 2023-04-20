Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении наградило победителей армянского общешкольного фестиваля науки 2023 года:

На церемонии, состоявшейся в министерстве ОНКС Армении, заместитель министра Араксия Сваджян подчеркнула, что подобные мероприятия направлены на оценку проделанной учащимися работы, констатацию их успехов. как в школе, так и во время внешкольного образования. «Преследуя свои интересы, делая открытия, они могут сделать первые шаги в сфере науки», — сказала она.

Замминистра напомнил, что фестиваль проводят министерство и Комитет по науке, имея целью привить интерес к научным исследованиям среди молодежи школьного возраста, способствовать групповой работе, реализации инновационных проектов и развитию навыков их представления.

Участвующие в фестивале ученики средних и старших классов индивидуально или в группе из двух человек и при поддержке научного руководителя в течение 2022-2023 учебного года реализовали свои исследовательские проекты, а в заключительном туре представили министру ОНКС, другим присутствующим гостям и членам жюри результаты своих исследований.

По словам замминистра, на проходящем в третий раз фестивале в номинациях «Математика и программирование», «Физика и астрономия», «Химия», «Биология», «Общественные науки» из 40 учебных заведений Еревана и областей было представлено 83 исследовательских проекта, 70 из которых были показаны на заключительном этапе.

По решению профессионального жюри, «Устройство для получения биоразлагаемой полимерной пленки», представленное школой «Айб». «Полифенолы растительные как натуральные консерванты», учеников старшей школы №182 им.Эмина, «Альтернативное производство водорода», представленное учениками средней школы №3 Капана и ереванской школы №182 им. А.Ерзнкяна, а также «Оптическое сверхчувствительное устройство, регистрирующее и распознающее колебания», представленные 118 старшими школами, были рекомендованы для участия в международных научных фестивалях.

Первый из указанных проектов примет участие в международной научной и инженерной ярмарке «Regeneron» (ISEF-2023), которая состоится 14-19 мая в Далласе (TX at the Kay Bailey Hutchinson Convention Center), остальные три — в конкурсе молодых ученых EUCYS, который состоится 13-17 сентября в городе Брюссель Королевства Бельгия.

Проект «Вверх» Ванадзорского государственного политехнического колледжа им. Тевосяна удостоен премии ISEF Community Innovation Award-2023. Жюри выделило победителей в номинациях «Математика и программирование», «Физика и астрономия», «Химия», «Биология», «Общественные науки».