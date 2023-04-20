В нынешней нестабильной геополитической ситуации крайне сложно делать какие-либо прогнозы насчет дальнейших тенденций в сфере отечественного туризма.

Однако, при прочих равных условиях, есть вполне весомые основания полагать, что в этом году у нас будет зафиксирован довольно большой поток туристов. По крайней мере, министр экономики Ваан Керобян настроен весьма позитивно на этот счет. По его прогнозам, к концу 2023 года число туристов в Армении может превысить отметку в 2 млн человек.

«Вполне возможно, что мы даже сумеем достичь цели, поставленной Кабмином на 2026 год. Речь, в частности, идет о 2,5 млн. туристах», — пояснил глава Минэкономики, добавив при этом, что за первые три месяца нашу страну посетило порядка 450 тыс. туристов.

К слову, прошедший год также можно назвать довольно успешным для турсферы Армении. В основном, конечно же, рост турпотока происходил за счет приехавших в нашу страну граждан России, большинство которых еще в начале марта, а затем и в конце сентября прошлого года прилетели в Армению. Да, некоторые россияне приезжали к нам транзитом, оставались здесь неделю-две, а потом уезжали в другие страны. Но многие еще находятся в Армении и намерены остаться надолго.

Если говорить цифрами, то, как пояснили в Комитете по туризму Армении, в течение 2022 года количество туристов, посетивших Армению, составило около 1,67 млн человек. «Доковидный» показатель, правда, пока превысить не смогли, поскольку по итогам 2019 года количество туристов в нашу страну достигло отметки в 1,89 млн человек. Зато в декабре прошло года удалось побить рекорд, учитывая тот факт, что, по оперативным данным, за этот месяц Армению посетило около 130 тыс. туристов, что больше аналогичного показателя 2019 года на 20 тыс. человек. В сравнении же с декабрьским показателем 2021 года количество туристов за последний месяц прошлого года было больше на 67 тыс. человек. Судя по представленным Комитетом по туризму данным, порядка 46% туристов прибыло к нам из России, около 11% — из Грузии, почти в двое меньше, примерно 7% — из Ирана. В топ-стран вошли также США и Германия, обеспечившие соответственно 3% и 1% от общего количества посетивших нашу страну туристов в прошлом году.

К наплыву туристов сфера была готова

Как считает руководитель Армянской федерации туризма Мехак Апресян, для Армении выгодны как временные туристические визиты иностранцев, так и перенос их бизнеса (релокация) и новые инвестиции, учитывая то, что тем самым повышается инвестиционная активность. По мнению эксперта, единственное, что необходимо сделать нам в этих условиях, — суметь в обоих случаях адекватно реагировать и правильно управлять этими потоками. Плюс, улучшить при необходимости местный законодательный инструментарий с тем, чтобы «мы могли и пользоваться им, и приносить пользу».

В целом туристическая сфера Армении, по мнению эксперта, была готова к наплыву такого большого количества туристов. Но одновременно последние события стали своего рода сигналом для нашего частного сектора относительно того, что нужно увеличивать свои возможности, привлекать инвестиции, развивать инфраструктуру, мощности и постоянно заниматься маркетингом. Ведь по мере увеличения турпотоков в страну повышается также спрос на местные гостиницы, что приводит к ответной реакции со стороны бизнес-сектора, расширяющего гостиничную сеть. Кардинально изменилась ситуация и в плане развития зимнего и спортивного туризма, темпы роста которых увеличиваются из года в год.

«Качество услуг наших служб повышается, туризм в Армении продолжает диверсифицироваться, у нас появляются более разнообразные и интересные туры, наша страна становится все более узнаваемой на международном туристическом рынке. Все это, естественно, сказывается на численности туристов. Ведь, если турист остается довольным своей поездкой в страну, то это значит, что десятки его друзей и родственников будут иметь хорошее представление об Армении, а это серьезный маркетинговый инструмент и существенный фактор, влияющий на развитие туризма», — выразил свою точку зрения глава федерации.

Конкретика на основе исследования

Одним из достижений в отечественной сфере туризма является также то, что, если раньше туристы приезжали в Армению в основном для того, чтобы посетить наши историко-культурные места, то сейчас турпродукт расширился и дополнился развлекательным туризмом. Этот вид особенно популярен у представителей нашей диаспоры, которые в ходе своего, скажем, недельного визита в Армению едут на одну-две экскурсии в особо известные места, а остальное время проводят в столице, где сейчас есть множество способов для интересного досуга.

Впрочем, без статистических данных, осуществленных на базе принятой в международной практике методологии, невозможно иметь полноценную картину того, что происходит в местной сфере туризма. Конкретика с цифрами появиться уже в начале следующего года, когда будут опубликованы данные нового исследования в сфере туризма Армении. На сегодня, как отметил министр экономики В.Керобян, возглавляемое им ведомство уже начало проводить исследование для подсчета среднего расхода одного туриста в Армении. По его словам, исследование будет проводиться в течение одного календарного года, а после обобщения результатов анализа можно будет получить ответы на многие вопросы. Наряду с этим, продолжил министр, правительство увеличило ассигнования на развитие туризма в пять раз, доведя отметку до 1 млрд драмов в 2023 году.

Существенному росту сферы поспособствует также реализация программы Комитета по туризму, нацеленной на развитие 20-ти туристских кластеров, реставрацию 50-ти культурно-исторических объектов и разработку новых туристических маршрутов. По словам министра экономики, сейчас проводятся подготовительные работы по созданию туристических кластеров. Также запланированы законодательные реформы в сфере, внедрение механизмов контроля отрасли и разработка стратегии развития.

«В ближайшее время на утверждение правительства будет представлен новый закон о туризме. Все эти шаги позволят вывести сферу на качественно новый уровень», — заключил министр.