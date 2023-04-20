Скоро в Гегаркуникской области в Мартуни откроется филиал Союза художников Республики Армения. Как сообщили в администрации Мартуни, по этому вопросу уже достигнута договоренность между главой Мартунинской общины Ованнесом Овеяном и председателем Союза художников Армении Суреном Сафаряном.

Ованнес Овеян говорил об этом с Суреном Сафаряном, вице-председателем Союза художников РА Левоном Абрамяном, председателем правления Ваагном Галстяном и членом Союза Арамаисом Хлгатяном.

Был обсужден и уточнен вопрос выделения территории для будущего филиала.

«Открытие филиала Союза художников окажет значительное влияние на поклонников искусства Мартунинской общины: будут организовываться курсы, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры, симпозиумы, выездные проекты и выставки. В то же время в общине Мартуни будет создан Фонд художественных ценностей», — сказал член Союза художников РА художник Арамаис Хлгатян.

Глава общины Мартуни Ованнес Овеян приветствовал идею Союза художников РА и выразил свое положительное мнение, пообещав содействовать реализации проекта.