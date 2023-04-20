По приглашению Государственной филармонии Армении в Армению приезжает известный пианист Алексей Любимов. Сообщение об этом распространено Государственной филармонией.

Алексей Любимов 25 апреля выступит в Зале камерной музыки Гюмри в рамках региональной серии концертов «Слушай», проводимой при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Прозвучат произведения В.А.Моцарта, Ф.Шопена, И.Брамса, В.Сильвестрова и Комитаса.

В этом же зале Алексей Любимов 26 апреля проведет мастер-класс для юных музыкантов Гюмри. 27 апреля в концертном зале «Арно Бабаджанян» состоится его сольный концерт — будут исполнены произведения классической и современной музыки, в том числе и армянских композиторов — Комитаса, Мансуряна.

Алексей Любимов — один из ярчайших и самобытных музыкантов современности. Он является первым исполнителем многих произведений современной музыки. В его репертуаре и классические, и романтические произведения, о чем свидетельствуют его многочисленные записи. С 1980-х годов, когда в России ослабли политические ограничения, Алексей Любимов стал выступать с концертами в Европе, Северной Америке и Японии.

Он выступал с оркестрами Хельсинки, Израиля, Лос-Анджелеса, Мюнхена, Лондонской Королевской филармонии, Российскими национальными оркестрами, Радио Франции, Симфоническим оркестром Торонто и Немецким симфоническим оркестром Берлина. Любимов сотрудничал с дирижерами Ашкенази, Ярви, Кондрашиным, Хогвудом, Маккерасом, Нагано, Норрингтоном, Плетневым, Сарасте, Салоненом, Яновским и Тортелли.

Музыка в его исполнении звучит и на фестивалях с известными солистами и ансамблями всего мира.