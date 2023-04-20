План-схема «Титаника», использовавшийся для расследования обстоятельств гибели пассажирского лайнера, выставлен на аукцион Henry Aldridge & Son за £200 тыс. (более $250 тыс.), сообщила газета Daily Mail.

Торги состоятся 22 апреля в городе Девизес (графство Уилтшир в юго-западной части страны).

Нарисованная от руки схема всех помещений лайнера была подготовлена по заказу Британской торговой палаты. На ней сохранились пометки экспертов, которые устанавливали причины гибели корабля. Представитель аукционного дома Эндрю Олдридж назвал этот лот «исторически значимой частью трагической истории «Титаника».

После расследования документ был возвращен компании — владельцу «Титаника» White Star Line. В 2011 году частный коллекционер выкупил его за £220 тыс. (более $275 тыс.). С 2012 года план-схема был выставлен в музее Белфаста.

«Титаник» отправился в свой единственный рейс из Саутгемптона в Англии 10 апреля 1912 года. В ночь с 14-го на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.