На 6-й день чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване у Армении три представителя.

Как сообщает «Арменпресс», в этот день чемпионата Европы, который проходит в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, за медали будут бороться женщины 76 кг и мужчины 89 кг.



В составе сборной Армении Андраник Карапетян выступит в весовой категории 89 кг, старт в 17:30, а Татев Акопян и Эмма Погосян выступят в женской категории 76 кг в 20:00.



На чемпионате в Ереване член женской сборной Армении Изабелла Яйлян (55 кг) стала бронзовым призером ЧЕ, а Александра Григорян стала 6-й. Ануш Аршакян в весе 64 кг заняла 9-е место в подгруппе B. Гор Саакян стал чемпионом Европы среди мужчин с результатом 320 кг в весе 67 кг. Рафик Харуту завоевал бронзовую медаль в весовой категории 81 кг.



Ознакомиться с расписанием выступлений других участников во время конкурса можно в таблицах, представленных ниже: