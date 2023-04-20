Цель блокирования Азербайджаном Лачинского коридора – заставить этнических армян Арцаха покинуть свою родину, создав условия, делающие жизнь невозможной.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила конгрессмен США Кэти Портер в ходе мероприятия, организованного в Конгрессе США по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.

«Наш ответ на это также должен быть четким. Мы должны призвать Азербайджан к ответу за его агрессию. Нам также необходимо оказать давление на администрацию Байдена, чтобы она проявила инициативу и предприняла шаги для снятия этой блокады. Американские налогоплательщики не должны спонсировать враждебность Азербайджана по отношению к армянскому народу. Пока продолжается агрессия, Азербайджан не должен получать никакой военной поддержки», — сказал Перри.

С декабря 2022 года Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, который является единственной дорогой, соединяющей Арцах с Арменией. Блокада Арцаха со стороны Азербайджана продолжается и по сей день, несмотря на решение Международного суда ООН о том, что Азербайджан обязан прекратить блокирование коридора и обеспечить свободное движение транспортных средств и людей по коридору.