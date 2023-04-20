Предоставление военной помощи Азербайджану не только наносит ущерб интересам национальной безопасности США, но и противоречит нашему обязательству чтить память жертв и выживших в Геноциде армян и нашему обязательству не допустить повторения истории.

Как сообщает «Арменпресс», об этом, в ходе мероприятия, организованного в Конгрессе США по случаю 108-й годовщины Геноцида армян, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США, сенатор Роберт Менендес.

«Мы помним 1,5 миллиона жертв не только из-за того, как они погибли. Мы тоже помним, как они жили. Их вклад в историю и культуру Армении жив и по сей день», — сказал Менендес, напомнив, что дед его жены был одной из жертв Геноцида армян.

В то же время сенатор подчеркнул, что многое еще предстоит сделать не только потому, что правительство Турции продолжает пытаться скрыть правду о Геноциде армян, преследуя писателей и историков, но и потому, что Азербайджан держит армян Арцаха в узде незаконной блокады. Менендес подчеркнул, что в 2020 году в результате развязанной Баку войны около 100 тысяч армян были перемещены из Нагорного Карабаха.

«Я считаю ответ США неприемлемым, поэтому настаиваю на направлении большего количества гуманитарной помощи для поддержки пострадавших как в Армении, так и в Нагорном Карабахе», — сказал Менендес, отметив, что получил заверения от госсекретаря Энтони Блинкена, что в Нагорном Карабахе будут предприняты шаги по оказанию большей помощи армянам в Карабахе.

Мендендес также назвал неприемлемой военную и другую поддержку бакинского режима со стороны Вашингтона, учитывая пытки азербайджанскими военными безоружных армянских солдат.

«Я категорически против оказания какой-либо помощи вооруженным силам, известным военными преступлениями и агрессией против соседнего государства. Мы не должны «ложиться в постель» с такими правительствами, как Азербайджан. Это непростительно, это предосудительно с моральной точки зрения, и это должно прекратиться», — подчеркнул Менендес.