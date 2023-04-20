Нападение Азербайджана на Арцах, блокирование Лачинского коридора являются продолжением Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», во время мероприятия, посвященного годовщине Геноцида армян в Конгрессе США, такое заявление сделал сопредседатель группы Конгресса по делам Армении Фрэнк Паллоне.

«То, что происходит в Арцахе, нападение, агрессия двухлетней давности, блокирование Лачинского коридора, на мой взгляд, не что иное, как продолжение геноцида. Мы знаем, что люди в Арцахе страдают от лишений, не имея достаточно еды и лекарств. Звучит как геноцид, но мы этого не допустим. Это одно и то же явление вне зависимости от того, осуществляется ли оно Азербайджаном или Турцией», — подчеркнул конгрессмен.

Фрэнк Паллоне также подчеркнул, что эта азербайджанская агрессия направлена ​​не только против Арцаха. Азербайджанская армия продолжает вторжения в Армению, пытаясь захватить новые территории.

По словам конгрессмена, члены группы по армянским вопросам неоднократно напоминали Госдепартаменту США о неприемлемости блокирования Лачинского коридора. Он выразил надежду, что давление, оказываемое США и другими сопредседателями Минской группы, в конечном итоге будет способствовать открытию коридора, и что в результате переговоров Арцах в конечном итоге будет признан территорией Армении.

Фрэнк Паллоне также напомнил, что Конгресс признал Геноцид армян, но добиться этого было непросто. Он поблагодарил конгрессмена Адама Шиффа, который был инициатором законопроекта. Паллоне также высоко оценил признание президентом США Джо Байденом Геноцида армян.

Паллоне еще раз подчеркнул недопустимость оказания США военной помощи Азербайджану.