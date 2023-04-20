Уточнены 1,4 км спорной зоны в 5 км в районе села Тех. Пограничники работая вместе, скорректировали место нахождения пограничного пункта и расположили его на определенном удалении.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с журналистами в Национальном собрании в ответ на вопрос «Арменпресс» о ситуации безопасности в селе Тех.

«Там территория в 11 км, 5 км из 11 км мы считали и считаем спорным. На сегодняшний день могу сказать, что этот спорный участок сократился еще на 1,4 км. Это означает, что скорректирован еще один участок. Это значит, что и у нас, и у азербайджанцев есть общее мнение насчет того, что там проходит линия границы. Это также означает, что армянские пограничники стоят на определенном расстоянии от этой границы, азербайджанские пограничники — на определенном расстоянии с другой стороны», — сказал Пашинян. Пашинян отметил, что остались спорные 3,6 км.

Он добавил, что опыт показывает, что совместная работа пограничников может принести определенные результаты. Армянская сторона надеется, что оставшиеся 3,6 км участка тоже будут скорректированы и тема будет закрыта.