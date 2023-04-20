Всеобъемлющее и окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть путем переговоров, чтобы можно было проложить путь к миру и безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила конгрессмен США, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе мероприятия, организованного в Конгрессе США в преддверии годовщины Геноцида армян.

Пелоси отметила, что в Конгрессе сосредоточены на применении Азербайджаном силы против Нагорного Карабаха. Пелоси подчеркнула, что их поддержка армянского народа выходит за рамки предпочтений и политики. «Америка будет там, потому что Армения держит фронт в битве между демократией и автократией. Мы видели это, когда были там», — сказала Пелоси.

Нэнси Пелоси напомнила, что в прошлом году в качестве спикера Палаты представителей посетила Армению с делегацией конгресса. Пелоси отметила, что в ходе визита они посетили Мемориал Геноцида армян. «Тем самым мы подтвердили твердое убеждение, что чудовищные преступления против человечества, совершенные Османской империей, никогда не должны быть забыты. Мы должны сделать так, чтобы эти злодеяния больше никогда не повторились», — заявила Пелоси.