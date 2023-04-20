22 апреля дирижер и виолончелист Микаэл Ахназарян, прибывший в Армению из Германии, выступит с Государственным камерным оркестром Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян) в Доме камерной музыки имени Комитаса.

Как сообщает «Арменпресс», прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Луиджи Боккерини, Мечислава Вайнберга, Антонина Дворжака.

Микаэл Ахназарян всегда вдохновлялся Стивеном Изерлисом. Неоднократно участвовал в мастер-классах Иссерлиса. Ахназарян всегда выступает как солист. Он выступал с Национальным оркестром Басконии, Симфоническим оркестром Люцерна, Камератой Берна, с известными дирижерами Николаусом Арнонкуром, Францем Вельстер-Мостом и Кристофом фон Донни. В последние годы выступал в качестве концертмейстера виолончелистов в Мюнхенском, Базельском камерном, фестивальных оркестрах в Гштате, Бернской камерате.

В 2001-2004 годах Микаел Ахназарян был участником Цюрихского струнного квартета. С 2004 года выступал в составе Basel Academy Quartet, до 2008 года, когда получил предложение выступить в составе знаменитого берлинского квартета «Kus», который выступал в знаменитых Венских Музикфериенах, нью-йоркском Карнеги-холле, лондонском Вигмор-холле, Рейнгау и фестивалях Вербье. В составе камерных концертов выступал с Мойкой Эрдман, Шарон Кам, Лейфом Ове Андснессом, Миклошем Переньи, Кириком Герштейном, Пьером-Лораном Эмаром .

Сегодня он виолончелист, концертмейстер Мюнхенского камерного оркестра, часто выступает с Берлинским филармоническим оркестром. Ахназарян играет на виолончели, созданной Андреа Кастаньери в 1735 году.