США должны прекратить поддерживать режим президента Азербайджана Алиева и привлечь его к ответственности за военные преступления.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил вице-председатель комиссии по армянским вопросам Конгресса США Адам Шифф на мероприятия, организованном в Конгрессе США по случаю 108-й годовщины Геноцида армян.

Адам Шифф подчеркнул, что признание Геноцида армян Конгрессом США и президентом США Джо Байденом стало победой прав человека и правды.

«Мы должны сделать больше, чем просто обещать — никогда не забывать. Мы должны сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось», — сказал Шифф, напомнив об ужасах, пережитых армянским народом во время Геноцида.

«Угроза армянам не исчезла. Армения и сегодня под ударом. За последние несколько месяцев враждебность Азербайджана по отношению к Армении и Арцаху достигла своего пика. Могу сказать, что никогда не был так обеспокоен, как сегодня, тем, что Азербайджан может планировать еще одну полномасштабную войну против Армении и Арцаха», — сказал Шифф, подразумевая блокаду Азербайджаном Лачинского коридора и возникший в результате этого гуманитарный кризис.

Конгрессмен США заметил, что президент Азербайджана сконцентрировал на границе вооруженные силы, и заключил, что у армян Арцаха нет альтернативы — им либо придётся бежать, либо жить в опсаных для жизни условиях.

«Мы не можем допустить, чтобы насилие и преступления против человечности оставались без ответа. Произошли ли они 108 лет назад или в этом году, в этом месяце, на этой неделе, мы должны прекратить помощь режиму Алиева и привлечь его к ответственности за военные преступления. Мы должны ввести жесткие санкции, чтобы он открыл Лачинский коридор и освободил захваченных военнопленных и гражданских лиц. И я призываю администрацию и Конгресс поддержать право Арцаха на самоопределение», — сказал Адам Шифф.