США должны прекратить поддерживать режим президента Азербайджана Алиева и привлечь его к ответственности за военные преступления. С таким заявлением на мероприятии, организованном в Конгрессе США по случаю 108-й годовщины Геноцида армян, выступил вице-председатель комиссии по армянским вопросам Конгресса США Адам Шифф.

Он подчеркнул, что признание Геноцида армян Конгрессом США и президентом США Джо Байденом стало победой прав человека и правды.

«Мы должны сделать больше, чем просто обещать — никогда не забывать. Мы должны сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось», — сказал Шифф, напомнив об ужасах, пережитых армянским народом во время Геноцида.

«Угроза армянам не исчезла. Армения и сегодня под ударом. За последние несколько месяцев враждебность Азербайджана по отношению к Армении и Арцаху достигла своего пика. Могу сказать, что никогда не был так обеспокоен, как сегодня, тем, что Азербайджан может планировать еще одну полномасштабную войну против Армении и Арцаха», — сказал Шифф, подразумевая блокаду Азербайджаном Лачинского коридора и возникший в результате этого гуманитарный кризис.

Конгрессмен США заметил, что президент Азербайджана сконцентрировал на границе вооруженные силы, и заключил, что у армян Арцаха нет альтернативы — им либо придётся бежать, либо жить в опасных для жизни условиях.

«Мы не можем допустить, чтобы насилие и преступления против человечности оставались без ответа. Произошли ли они 108 лет назад или в этом году, в этом месяце, на этой неделе — мы должны прекратить помощь режиму Алиева и привлечь его к ответственности за военные преступления. Мы должны ввести жесткие санкции, чтобы он открыл Лачинский коридор и освободил захваченных военнопленных и гражданских лиц. И я призываю администрацию и Конгресс поддержать право Арцаха на самоопределение», — сказал Адам Шифф.

Всеобъемлющее и окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть путем переговоров, чтобы можно было проложить путь к миру и безопасности, убеждена конгрессмен США, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Отметив, что в Конгрессе обеспокоены применением Азербайджаном силы против Нагорного Карабаха, Пелоси подчеркнула, что их поддержка армянского народа выходит за рамки предпочтений и политики: «Америка будет там, потому что Армения держит фронт в битве между демократией и автократией. Мы видели это, когда были там».

Напомнив, свой прошлогодний визит в Армению с делегацией конгресса в качестве спикера Палаты представителей, Пелоси отметила, что они посетили Мемориал Геноцида армян. «Тем самым мы подтвердили твердое убеждение, что чудовищные преступления против человечества, совершенные Османской империей, никогда не должны быть забыты. Мы должны сделать так, чтобы эти злодеяния больше никогда не повторились», — заявила она.

Предоставление военной помощи Азербайджану не только наносит ущерб интересам национальной безопасности США, но и противоречит нашему обязательству чтить память жертв и выживших в Геноциде армян и нашему обязательству не допустить повторения истории, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США, сенатор Роберт Менендес.

«Мы помним 1,5 миллиона жертв не только из-за того, как они погибли. Мы также помним, как они жили. Их вклад в историю и культуру Армении жив и по сей день», — сказал Менендес, напомнив, что дед его жены был одной из жертв Геноцида армян.

В то же время сенатор подчеркнул, что многое еще предстоит сделать не только потому, что правительство Турции продолжает пытаться скрыть правду о Геноциде армян, преследуя писателей и историков, но и потому, что Азербайджан держит армян Арцаха в узде незаконной блокады. Менендес подчеркнул, что в 2020 году в результате развязанной Баку войны около 100 тысяч армян были перемещены из Нагорного Карабаха.

«Я считаю ответ США неприемлемым, поэтому настаиваю на направлении большего количества гуманитарной помощи для поддержки пострадавших как в Армении, так и в Нагорном Карабахе», — сказал Менендес, отметив, что получил заверения от госсекретаря Энтони Блинкена, что в Нагорном Карабахе будут предприняты шаги по оказанию большей помощи армянам в Карабахе.

Мендендес также назвал неприемлемой военную и другую поддержку бакинского режима со стороны Вашингтона, учитывая пытки азербайджанскими военными безоружных армянских солдат.

«Я категорически против оказания какой-либо помощи вооруженным силам, известным военными преступлениями и агрессией против соседнего государства. Это непростительно, это предосудительно с моральной точки зрения, и это должно прекратиться», — подчеркнул Менендес.