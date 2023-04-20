Тенденции репатриации в 2023 году остаются высокими: поток, начавшийся в 2022 году, все еще сохраняется.

Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, отметив, что в прошлом году количество репатриантов было беспрецедентным, а в этом году, в январе-марте 2023 года, уже зарегистрированы 1000 писем, 200 звонков, 60 посещений. По состоянию здоровья обратились 32 сирийских армянина.

«Хочу отметить, что в скором времени мы реализуем и откроем Интеграционный центр репатриации, цель которого – оказание комплексных услуг нашим соотечественникам-репатриантам в одном месте, что сделает весь процесс репатриации более приятным и гладким. Площадка центра уже готова, на данный момент формируется команда и думаю, что через несколько месяцев центр будет обслуживать наших соотечественников. Конечно, мы не ждем открытия центра и продолжаем оказывать необходимые услуги нашим соотечественникам, переехавшим в Армению», — сказал Главный уполномоченный по делам диаспоры.

Синанян отметил, что аппарат уполномоченного по делам диаспоры в последние годы работал в достаточно сложных условиях, поскольку после начала пандемии коронавируса у нас была жестокая война: все это напрямую повлияло на отношения Армения-Диаспора, но, тем не менее, в этих условиях офис сделал все возможное, чтобы поставить эти отношения на более прочную и системную основу.

«Мы должны суметь восстановить атмосферу искреннего, честного и взаимного уважения между Диаспорой и Арменией. И самое главное, давайте все поймем, какие у нас задачи и что нас всех объединяет. Наша главная задача – сформировать это, все остальное, что мы делаем – тактические шаги, и формирование этой здоровой атмосферы зависит не только от нашей работы, это зависит от характера отношений между нашими соотечественниками в Армении и диаспорой в целом, и создав все это, мы сможем качественно изменить наши отношения, что принесет огромную пользу как Армении, так и Диаспоре», — сказал он.

Заре Синанян добавил, что в этой непростой ситуации важно налаживать отношения не на принципах донора и благодетеля, а на основе взаимно выстраивающегося диалога, выгодного для обеих сторон и понятного взаимопонимания.

Синанян подчеркнул, что одним из упомянутых им этапов диалога является Всемирный армянский саммит, который прошел в Ереване в октябре.

По его словам, это послужило новым форматом и динамичной площадкой для обсуждения армянами диаспоры и местными партнерами вызовов и вопросов общечеловеческого значения. В повестку дня саммита вошли такие темы, как национальная безопасность, защита интересов Армении, развитие стратегических территорий родины, репатриация, привлечение инвестиций, защита армян и др.

«По итогам Глобального армянского саммита мы начали формировать стратегию Армения-Диаспора, которую должны представить правительству. Кроме того, в ходе этого саммита возникло несколько идей, таких как создание консультативного органа при аппарате Уполномоченного по делам Диаспоры, создание Всемирного Армянского Конгресса, что было предложено нашими франко-армянскими делегатами, в настоящее время они продолжают процесс создание этого органа и многие другие подобные инициативы», — сказал главный уполномоченный по делам диаспоры.

Синанян подчеркнул, что важность саммита заключается еще и в том, что армяне диаспоры долгое время не имели возможности собраться в Армении и обсудить волнующие всех вопросы. По его словам, в ходе саммита это определенно удалось. «И начавшиеся процессы должны быть непрерывными, и из этого следует, что в этом году мы планируем провести «Национальную молодежную конференцию», которая состоится 1-3 августа 2023 года, ожидается 450 участников», — сказал он.

Главный уполномоченный по делам диаспоры отметил, что у офиса также есть повторяющиеся программы, которые проводятся каждый год. «Мы должны принять заявки на одну из них до 10 мая, но на данный момент у нас уже есть 800 заявок. К сожалению, мы не можем принять их все, но я должен отметить, что в этом году больше детей проведут лето на родине, «, — добавил Заре Синанян.



Одной из важных программ, запущенных в 2021 году, является проект «Молодой посол диаспоры». В 2021 году на программу подали заявки 104 молодых армян Диаспоры. Из них были отобраны 20 участников из 16 стран. В 2022 году подали заявки 56 участников. Было отобрано 20 участников из 13 стран. «Заявки на 2023 год будут приниматься с 17 апреля. В рамках проекта для них была создана возможность ознакомиться с различными областями Армении, проблемами, существующими в марзах, и установить тесные связи между Арменией и их общинами. Прежде всего, в основе проекта лежит активизация связей между общинами», — сказал Уполномоченный по делам диаспоры.

Касаясь проекта «iGorts», который вызывает большой интерес, Синанян с радостью подчеркнул, что за 3 года по программе «iGorts» специалистов армян Диаспоры в системе управления РА подали заявки 1450 специалистов из более чем 30 стран. На данный момент на участие в программе в этом году подали заявки 260 заявителей из 27 стран.

Участники «iGorts» реализовали проекты в области науки, экономики и инвестиционной политики, защиты окружающей среды, социального обеспечения, поддержки и продвижения репатриации, исследования спроса на облигации диаспоры, исследования развития цифровой экономики и криптовалюты, цифровизации госуслуг, безопасности дорожного движения, водоснабжения. по направлениям эффективного управления ресурсами, образования, совершенствования службы первичной медицинской помощи, защиты прав человека, развития киноиндустрии», — сказал он.



Синанян с радостью отметил, что их ожидания были, мягко говоря, очень скромными, а 68 процентов участников программ «iGorts» прошлых лет остались и продолжают жить и работать на родине.