Диктатор Алиев в интервью, данном азербайджанскому телевидению, в очередной раз выступил с угрозами и оскорблениями в адрес армянского народа, в адрес Республики Арцах и Армении. Он продолжает политику этнических чисток, вынуждая нас все больше и упорнее бороться, а международное сообщество принимать практические меры для выполнения своего долга по защите народа Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян на своей странице в Facebook ответил Алиеву, цитируя его высказывания.

По словам президента Азербайджана, «Живущие в Карабахе армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо найти себе другое место жительства. Здесь есть полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен быть решен на основе прав человека». Артак Бегларян написал в ответ:

«На основе каких демократических основ и прав человека нужно найти решение? Тех, по которым осуществлялись геноцидальные действия в отношении армян Азербайджана и Арцаха, по которым в Азербайджане не осталось ни одного армянина, по которым все армяне, попавшие под контроль Азербайджана на протяжении всего конфликта, были либо зверски убиты, либо подвергнуты пыткам и унижениям, по которым армяне служат экспонатом в Парке трофеев «для воспитания» азербайджанских детей. Зарубивший топором спящего армянина становится национальным героем, подпитывают и отвлекают азербайджанское общество от внутренних проблем фашистской ненавистью к армянам. Азербайджан считается одной из самых деспотичных стран мира, или вы имели в виду другие права человека, ваше превосходительство, господин лучший правозащитник, демократичный и миролюбивый?»

Бегларян подчеркнул, что коренной армянский народ Арцаха давно принял свое решение. Арцах против их воли был присоединен к Советскому Азербайджану. В 1988 и 1991 годах Арцах выбрал самоопределение и свободу.

«Нам негде жить, кроме как на Родине, и у нас нет гражданства какой-либо другой страны, кроме гражданства Республики Арцах. И это наш выбор, закрепленный основополагающими нормами международного права, а угроза изгнания людей с собственной родины — это уже политика этнической чистки, и виновные за это однажды предстанут перед международным судом», — подчеркнул Бегларян.

Бегларян приводит слова Алиева: «Ныне придумавшие себе ложные имена сепаратисты (один называет себя президентом, другой-министром, другой-главой парламента), эта группа клоунов должна наконец понять, что с нашим терпением играть не будут. Мы неоднократно пытались объяснить им разными путями, что они либо должны двигаться по нашим словам, либо уйти оттуда. Живущих там, фактически ставших их пленными, заложниками армян тоже должны оставить в покое. Уверен, что большая часть проживающего в настоящее время в Карабахе армянского населения готова принять гражданство Азербайджана. Только эти пиявки, эти хищные животные не позволяют этим людям жить спокойно, 30 лет их держат как пленников», — на это Артак Бегларян посоветовал президенту Азербайджана, прежде чем обзывать других, посмотреть в зеркало.

«Не опускаясь до уровня диктатора Алиева, и не используя оскорбительные ярлыки в публичном выступлении, я бы посоветовал ему прежде чем вывешивать ярлыки на других, посмотреть в зеркало и задать самому себе вопрос: кто не оставляет в покое всех армян, кто высасывает кровь не только армян, но и собственного народа, кто держит как пленных и заложников весь народ Арцаха как минимум 130 дней подряд, кто годами удерживает военнопленных в заложниках, кто избран реальными демократическими выборами, а кто лидер, унаследовавший власть посредством многократных нарушений и репрессий норм собственной конституции, кто играет кровавые и коррупционные представления прав человека и демократии перед собственным народом и миром» — отметил Бегларян, напомнив, что народ Арцаха неоднократно путем свободных референдумов, выборов и митингов доказал, что он единодушно выступает за независимость и свободу и не видит своего будущего под азербайджанским игом.

«Наш выбор и воля необратимы, потому что у нас есть это право и решимость распоряжаться своей судьбой на своей Родине, не обращая внимания на чужую родину», — добавил бывший госминистр.

На слова Алева: «Никто не может повлиять на нашу волю. Мы доказали это во время и после войны. Надо будет, еще раз докажем любым способом», — Артак Бегларян, ответил, что это очередная угроза применения силы.

«Это очередная угроза применения силы, более того, я бы даже сказал, что это угроза преступления против человечества, поскольку он специально упоминает «любую форму».

В интервью Алиев заявил: «Пусть они (народ Армении) хорошенько подумают, может быть, однажды они откроют глаза и увидят над головой флаг Азербайджана». Артак Бегларян не оставил без ответа и это заявление, отметив, что это также явная угроза народу и суверенитету Республики Армения, вплоть до оккупации Еревана. Бегларян задал вопрос, кто после всего этого может поверить такому диктатору, который якобы хочет мира и не имеет никаких претензий к другим государствам и народам?

Артак Бегларян напомнил о заявлении президента Азербайджана, в котором, тот открыто назвал Армению враждебным государством, отметив, что на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване турецкий спортсмен «поднял турецкий флаг в государстве вечного врага».

«И в конце этот диктатор прямо признается, что рассматривает Армению как «вечного врага» которого он всегда стремится унизить и уничтожить. В контексте преступлений этих лет, государственной политики армянофобии и угроз он все еще входит в образ жертвы. С этим фашистским подходом мир и стабильность в регионе не могут быть достигнуты. Единственное решение — применение внутренних и внешних практических мер сдерживания в отношении диктатора Алиева для предотвращения новых преступлений против армянского народа и человечества».