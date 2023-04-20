Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял старшего советника по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Луиса Боно.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства РА, премьер-министр придал важность усилиям администрации США по обеспечению стабильности и безопасности в регионе и представил подходы армянской стороны к существующим ключевым вопросам. Никол Пашинян счел неприемлемыми агрессивную политику и воинственную риторику в отношении народа Нагорного Карабаха и территориальной целостности Республики Армения.

Собеседники обсудили вопросы по нагорно-карабахскому конфликту, формированию механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, также вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокирования региональной транспортной инфраструктуры.