Лидеры сборной Армении по вольной борьбе триумфально выступили на чемпионате Европы в Хорватии. Арсен Арутюнян второй год подряд взошел на высшую ступень пьедестала континентального первенства, а Вазген Теванян впервые на нее поднялся. Причем 23-летний Арутюнян стал трехкратным чемпионом Европы. Многие ли могут похвастаться подобным успехом на заре карьеры?

Несмотря на то, что Арсен выступает в более легкой весовой категории, первым золотую награду примерил Вазген. Финальный поединок с его участием состоялся на день раньше. Теванян всего во второй раз участвовал в чемпионате Европы среди взрослых, причем — после четырехлетнего перерыва. В 2019 году, тогда еще 19-летний паренек, занял 11 место, а теперь оказался на самом верху.

Племянник серебряного призера Олимпийских игр 1996 года Армена Мкртчяна провел в Загребе четыре поединка и вполне заслуженно стал чемпионом в весовой категории до 65 кг. Его преимущество перед соперниками было неоспоримым. На пути к финалу Теванян поочередно победил израильтянина Джошуа Стюарта (10:0), азербайджанца Али Рахимзаде (4:1) и выступающего за Украину Эрика Арушаняна (12:4). В финале Вазген не оставил шансов болгарину Микяю Наиму — 12:1. Кстати, бронзовым призером в этой весовой категории стал Эрик Арушанян, одолевший в поединке за третье место все того же Рахимзаде.

Тут уж, как говорится, без комментариев. И все же, британский борец Джордж Рамм, которому в 2019 году довелось встретиться с нашим соотечественником в очной схватке, в комментарии для сайта Международной федерации борьбы (UWW) обратил внимание на некоторые нюансы выступления Теваняна. По его мнению, армянский борец обладает крепкой хваткой, поэтому любое сближение с ним в ходе поединка может обернуться катастрофой для его соперников. Рамм считает, что такой участи можно избежать только в том случае, если удастся, оставаясь в стойке, заставить Теваняна раскрыться. Впрочем, соперники не учли совет умудренного опытом коллеги и весомых контраргументов Теваняну не предъявили. А ведь Микяй Наим мог и сам добиться исторического успеха и стать первым за последние 18 лет болгарином, завоевавшим титул чемпиона Европы по борьбе вольного стиля.

После победы в финале весовой категории до 65 кг Вазген Теванян в интервью официальному сайту UWW, в частности, заявил: «Я очень счастлив, потому что долго шел к этому успеху. Пропустил четыре предыдущих чемпионата Европы. Эмоции зашкаливают. Победа в соревнованиях взрослых отличается от чемпионства в турнирах других возрастных категорий. Для меня это и есть настоящий спорт. Моя цель — выступить на Олимпийских играх и стать чемпионом мира. Сделаю все для того, чтобы в полной готовности подойти к следующему крупному соревнованию».

Напомним, что прежде Теванян становился чемпионом Европы среди юношей (2015), молодёжи (2018) и спортсменов до 23 лет (2019), победителем розыгрыша индивидуального Кубка мира (2020) и чемпионата мира среди борцов до 23 лет (2022), бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира (2018), серебряным медалистом мирового первенства среди спортсменов до 23 лет (2021). Выступал на Олимпийских играх в Токио.

Во всей красе предстал и Арсен Арутюнян. В первых двух поединках весовой категории до 61 кг сверстник Теваняна разгромил турка Эмру Орманоглу (7:0) и соотечественника из Франции Армана Элояна (10:0). В финале Арсену противостоял чемпион мира прошлого года в весовой категории до 57 кг, чеченец Зелимхан Абакаров, который с 2021 года выступает за Албанию. Несмотря на то, что Арутюнян уже вполне состоявшийся борец, успевший до этого дважды победить на чемпионатах Европы (2019, 2022) и первенствах мира среди спортсменов до 23 лет (2021, 2022), а также стать двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2021, 2022) и серебряным медалистом розыгрыша Кубка мира (2020), эксперт сайта международной федерации, чемпион мира Рей Хигучи (Япония) невысоко оценивал его шансы перед поединком с Зелимхановым. Однако, армянский борец уверенно опроверг все прогнозы, победив со счетом 5:2 и в третий раз завоевав титул чемпиона Европы. Арсен был настолько уверен в себе, что задолго до окончания поединка, когда Абакаров пытался, зафиксировав его ноги, сделать переворот, показал в камеру три пальца, анонсируя свою третью победу на чемпионатах Европы. Кстати, на этом первенстве всего четыре действующих чемпиона сумели защитить титул.

Победа Арутюняна, как считает эксперт, стала мастер-классом по удержанию позиции во встрече с чемпионом мира. Имея необычную стойку, не основанную на применении доминирующей ноги, Арутюнян объединил свою скорость и защиту, чтобы отбить любые попытки Абакарова взять его за ноги. Его сопернику оставалось только атаковать Арутюняна выше пояса, но и эти попытки наш спортсмен с легкостью пресекал. Правда, в начале поединка Абакаров все же затянул руку Арсена, но тот быстро освободился от захвата и даже сумел открыть счет. Затем Арутюняну удалось провести еще один результативный прием и уйти на перерыв со счетом 3:0. А за чуть более минуты до конца второго периода счет и вовсе достиг 5:0. В конце поединка Абакаров, наконец, сократил разрыв в счете, но на большее ему уже не хватило времени. Впервые в истории сразу два борца вольного стиля, представляющие Армению, стали победителями официального международного чемпионата среди взрослых.

«Я с позитивным настроением вышел на финал, хотя осознавал, что придется бороться не с обычным соперником, а чемпионом мира. Это было несколько волнующе, но как только я оказался на ковре, все волнение пропало. Вообще, независимо от статуса соперника я всегда стремлюсь побеждать. Я видел себя чемпионом и поэтому уверенно достиг победы. Когда я впервые стал чемпионом Европы, меня одолевали совсем другие эмоции. После второй победы был просто счастлив, а теперь рад, что сумел доказать — не зря кропотливо тренировался день и ночь», — заявил Арутюнян официальному сайту чемпионата.

После этого успеха Арутюнян намерен вернуться в весовую категорию до 57 кг, поскольку его нынешняя весовая категория не является олимпийской. В этом году он намерен наконец-то стать чемпионом мира и квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 в Париже. «Я изменю вес и стану чемпионом мира в весовой категории 57 кг. В этом году я сделаю все возможное и не упущу свой шанс победить на мировом первенстве. В весовой категории до 57 кг я буду первым и поеду на Олимпийские игры. Теперь я очень уверенно говорю — пусть все соперники готовятся»,- предостерег Арсен.

1 2 - + 1. 2.

К сожалению, остальным шести армянским борцам, выступившим на первенстве в Хорватии, не удалось поддержать победный настрой лидеров отечественной сборной. Возможность стать бронзовыми призерами упустили Грайр Алиханян (74 кг) и Арман Авагян (79 кг), проигравшие в поединках за третье место. А Манвел Хндзрцян (57 кг), Арман Андреасян (70 кг), Мушег Мкртчян (86 кг) и Сергей Саргсян (97 кг) проиграли в первых же поединках.