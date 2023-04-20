Старший участковый инспектор отделения Шоши Аскеранского райотдела МВД Республики Арцах представил рапорт, что 18 апреля, около 12:00, с азербайджанских боевых позиций был открыт огонь по мирным жителям, выполнявшим сельскохозяйственные работы на подконтрольных Армении посевных площадях административной территории оккупированного села Акнахбюр Аскеранского района.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МВД Арцаха, сельскохозяйственные работы были прекращены. Сообщение об инциденте было передано российским миротворческим силам.

В сообщении Минобороны России от 19 апреля отмечено, что в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня, в Мартакертском и Аскеранском районах.