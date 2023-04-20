Количество органических загрузок одноименного приложения армянской компании ARLOOPA, предлагающего решения по технологиям дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), в Google Play достигло 6 миллионов.

«Арменпресс», об этом сообщает, со ссылкой на официальную страницу компании «Linkdin».

«Мы не смогли бы добиться этого без поддержки наших замечательных пользователей. Спасибо всем за веру в наш продукт и достижение этого невероятного результата.

Мы обещаем продолжать совершенствоваться и предоставлять наилучший опыт»,- говорится в заявлении компании.