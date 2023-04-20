Виктория Хан, член тренерского штаба сборной Австрии по тяжелой атлетике, впечатлена уровнем организации чемпионата Европы в Ереване.

«Это не первый мой визит в Армению. Я уже в седьмой раз приезжаю в вашу страну. Я очень полюбила Армению, это очень красивая страна. А Ереван просто прекрасен. Я уже успела побывать в некоторых местах», — рассказала Виктория в беседе с «Арменпресс».

Она отметила высокий уровень организации чемпионата Еревана, и добавила, что чемпионат прекрасно организован.

Виктория довольна и работой волонтеров, которые помогают в любом вопросе. Она впечатлена ареной и тренировочным залом. Виктория Хан подчеркнула, что все они наслаждаются созданными условиями.

Хан, уже много лет работающая с группой армянских тяжелоатлетов, представляющих Австрию, начала изучать армянский язык.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате принимают участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превышает 1000 человек.