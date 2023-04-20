Завершилось предварительное следствие по факту физического насилия в отношении депутата НС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 31 марта депутат НС Мгер Саакян ударил председателя Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна.

На заседании 12 апреля Национальное Собрание дало согласие на возбуждение публичного уголовного преследования в отношении депутата НС от фракции “Армения” М.Саакяна.

Депутату М.Саакяну предъявлено обвинение по п. 7 ч. 2 ст. 171 (причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с исполнением этим лицом своей государственной, политической, служебной, профессиональной или общественной деятельности) и ч. 1 ст. 297 УК Армении (хулиганство).