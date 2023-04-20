В Ереване 20 апреля состоялись первые трехсторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения, Исламской Республики Иран и Республики Индия.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, помощник министра иностранных дел Ирана, начальник Главного управления Южной Азии Сейед Расул Мусави и начальник Регионального главного управления МИД Индии Джитендер Пал Сингх.

На встрече были обсуждены экономические вопросы и региональные коммуникации, намечены перспективы углубления культурных связей и контактов между людьми, а также трехстороннего сотрудничества в различных сферах.