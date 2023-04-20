Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти заявил, что чемпионат Европы в Ереване — лучшее, что он когда-либо видел.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение высказал Антонио Конфлитти в беседе с Общественным радио, отметив, что Армения может принять и чемпионат мира 2024 года.

«Было много разных чемпионатов, но такого уровня организации на других турнирах я не припомню. Я думаю, что это лучший чемпионат, который я когда-либо видел. Благодарю правительство Армении и Федерацию тяжелой атлетики за эту работу».

По словам президента Европейской федерации тяжелой атлетики, шанс через год провести чемпионат мира в Ереване довольно велик. Армения вместе с четырьмя другими странами подала заявку на проведение чемпионата мира 2024 года. «Я думаю, что у Армении большие шансы на победу», — сказал президент Европейской Федерации.

Антонио Конфлитти впервые в Армении. Он говорит, что ему больше всего здесь понравились люди. «Они открытые, теплые и дружелюбные. Мы действительно чувствуем себя как дома».

Что касается чемпионата, то президент Европейской федерации напомнил, что чемпионат Европы является не только важным европейским турниром, но и рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa.

«Спортсмены хорошо подготовлены, идет серьезная борьба, и рекорды тому подтверждение», — заключил Антонио Конфлитти.