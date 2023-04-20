Член мужской сборной Армении по тяжелой атлетике Андраник Карапетян стал серебряным призером и рекордсменом проходящего в Ереване чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, на 101-м чемпионате Европы, который проходит в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, соревновались тяжелоатлеты в весовой категории 89 кг.

На старте соревнований представители Италии и Албании, которые были главными фаворитами, снялись с соревнований из-за травм.

Член сборной Армении Андраник Карапетян в рывке последовательно поднял 167, 173, 178 кг. В последнем подходе Карапетян установил рекорд Европы (178 кг). В этом упражнении Карапетян стал золотым призером.

В упражнении толчок армянский тяжелоатлет продержал над головой в первом подходе 190 кг, затем 196 кг, но не поднял 206 кг. Карапетян занял второе место с результатом 374 кг.

В этой весовой категории чемпионом Европы стал представитель Болгарии Карлос Назар, установивший мировой и европейский рекорды, подняв в упражнении толчок 221 кг.