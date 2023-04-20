Согласно проведенным министерством территориального управления и инфраструктур исследованиям, мост Маргара находится в достаточно хорошем состоянии и готов к эксплуатации.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, коснувшись исследований, проведенных в районе находящего на армяно-турецкой границе моста Маргара .

«Часть работ на мосту Маргара находится в нашем ведении, и мы провели зучение, которое показало, что мост находится в достаточно хорошем состоянии и готов к эксплуатации. Единственная проблема с мостом в том, что он узкий и по нему можно осуществить одностороннее движение. В дальнейшем, в зависимости от процесса, если наступит момент, когда увеличится трафик и возникнет необходимость, то нужно либо расширить мост, либо построить новый, но я думаю, что правильно будет построить второй, если это будет необходимо», — заключил Саносян.