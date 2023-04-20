В рамках платформы “Made-vel-e” 19 апреля состоялся старт программы “Labs for Change — расширение возможностей женщин ради социальных инноваций и развития творчества в регионах” и церемония официального запуска Креативного центра Тавуша.

Как сообщает Арменпресс, в ходе мероприятия с приветственной речью выступил посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джон Галлагер.

«Для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста Армения должна использовать навыки и опыт своих гражданок. Однако предстоит еще многое сделать для устранения гендерного разрыва и для создания равных возможностей для женщин. Я рад, что Великобритания поддерживает процесс создания трех творческих центров в Тавушской, Ширакской и Котайкской областях, которые являются важным ресурсом для женщин-предпринимателей. Наша цель – поощрять участие женщин в экономической сфере, помогать им развивать свой бизнес, тем самым способствуя развитию их общин. Имея доступ к высококачественным ресурсам, наставничеству и обучению, женщины получат более эффективную поддержку для полной реализации своего потенциала, что принесет пользу не только им, но и всей стране», — отметил посол.

Цель проекта – способствовать развитию экосистемы творческого предпринимательства и способствовать расширению прав и возможностей женщин в Ширакской, Котайкской и Тавушской областях.