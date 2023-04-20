Женщины в весовой категории до 76 кг выступили на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Как сообщает Арменпресс, на чемпионате среди женщин в весовой категории до 76 кг, проходившем в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, было две представительницы Армении — Эмма Погосян и Татев Акопян.

Член сборной Армении Татев Акопян в рывке подняла сначала 100, а затем 104 кг. Она не зафиксировала 107 кг. Акопян завоевала малое серебро. В упражнении толчок армянский тяжелоатлет подняла 118 и 122 кг. Акопян заняла второе место с результатом 226 кг.

Эмма Погосян с результатом 217 кг. заняла 5-е место.

Чемпионкой Европы в этой весовой категории стала представительница Франции Мари Фергю.