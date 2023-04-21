На чемпионате Европы в 7-й день соревнований в подгруппе B выступила член женской сборной Армении по тяжелой атлетике в весовой категории 81 кг Анна Амроян.

Как сообщает «Арменпресс», Анна Амроян в упражнении рывок удержала над головой штангу весом в 85 кг. Но за два подхода не подняла 91-килограммовую штангу.

В упражнении толчок Амроян подняла 107, 113 и 117 кг. Анна Амроян с результатом 202 кг заняла 6-е место в подгруппе B.

Ранее на проходящем в Ереване чемпионате член женской сборной Армении Изабелла Яйлян (55 кг) стала бронзовой медалисткой ЧЕ, Александра Григорян заняла 6-е место, Ануш Аршакян (64 кг) в подгруппе B заняла 9-е место. Татев Акопян в весовой категории 76 кг завоевала серебряную медаль ЧЕ, 16-летняя Эмма Погосян заняла 5-е место.

В весовой категории 81 кг Рафик Арутюн завоевал бронзовую медаль, в весовой категории 89 кг вице-чемпионом Европы стал Андраник Карапетян.