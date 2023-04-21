По случаю праздника Курбан-Байрам премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси и премьер министру Мустафе Мадбули, президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммаду Бин Заиду Аль-Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру шейху Мухаммаду бин Рашид аль-Мактум, президенту Сирийской Арабской Республики Башару аль-Асад и премьер-министру Хусейну Арнус, королю Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II бин аль-Хусейн аль-Хашими, королю Королевства Саудовская Аравия Салману бин Абд Аль-Азиз Аль-Сауд и наследному принцу, председателю Совета министров Мухаммаду бин Салман бин Абд аль-Азиз Аль-Сауди, королю Королевства Бахрейн Хамаду бин Иса Аль Халифа, султану Султаната Оман Хайтаму бин Тарек бин Таймур Аль-Сайед, эмиру Государства Кувейт Шейху Навафу Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах и председателю Совета министров шейху Ахмаду Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах, президенту Республики Тунис Каису Саиду, эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамад Аль-Тани и премьер-министру, министру иностранных дел шейху Мухаммад бин Абд аль-Рахман Аль-Тани, премьер-министру Иракской Республики Мухаммад Шайа Аль-Судани, премьер-министру Ливанской Республики Наджиб Микати, премьер-министру Иракского Курдистана Масрур Барзани.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и общественных связей правительства Армении, премьер-министр пожелал лидерам названных стран крепкого здоровья и счастья, а народам — ​​прочного мира и благополучия.