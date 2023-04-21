Национальное Собрание Армении продолжает работу внеочередной сессии, созванной по инициативе депутатов.

Как сообщает «Арменпресс», в Национальном Собрании продолжается обсуждение отчета «О ходе и результатах реализации программы Правительства Республики Армения (2021-2026 гг.) в 2022 году».

Выступают депутаты. Запланировано также заключительное выступление премьер-министра Армении.

Также на повестке дня заседания вопросы изменений и дополнений в Закон «О службе в полиции» и изменений и дополнений в Закон «Об оплате труда государственных должностей и государственных служащих» и изменений и дополнений в Закон «О спасательной службе» и прилагаемые законы.пакеты проектов. Также запланированы выборы кандидатов судей, выдвинутых на вакантную должность судьи судебного состава антикоррупционной палаты Кассационного суда, судей по рассмотрению гражданских дел антикоррупционной палаты Кассационного суда , кандидатуры судей, выдвинутые на вакантную должность судьи гражданской палаты Кассационного суда.