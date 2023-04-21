После создания в Армении Академгородка в стране будут действовать 8 ВУЗ-ов. Правительство определило, что финансирование этих ВУЗ-ов должно быть полностью государственным.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы обратимся к нашим университетским и академическим кругам с открытым предложением, просьбой и призывом, зафиксировав следующее: мы решили, что в Армении должно быть 8 ВУЗ-ов. Мы настроены на то, что финансирование этих ВУЗ-ов должно быть полностью государственным, но если выяснится, что есть другие источники, которые дадут дополнительное финансирование, тем лучше. Но наша цель состоит в том, чтобы этим 8 ВУЗ-ам не нужно было искать что-то еще, чтобы обеспечить свою полноценную деятельность. Какое-то время мы будем вести переговоры с ВУЗ-ами», — сказал Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что проект «Академгородок» станет самым крупным проектом, реализуемым правительством Армении, добавив, что необходима серьезная и глубокая командная работа.