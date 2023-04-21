Для госсекретаря США Энтони Блинкена прекращение насилия между Арменией и Азербайджаном, особенно в Нагорно-Карабахском регионе, продолжает иметь большое значение.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«У него была возможность несколько раз встречаться с лидерами этих стран в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Мы по-прежнему активно участвуем в этом. В этом вопросе г. Боно (Луис Боно, старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе: ред. ) продолжает участвовать вместе с другими сотрудниками этого отдела», — сказал Патель.

Дипломат отметил, что у него нет других комментариев относительно визита Луиса Боно на Южный Кавказ.

С 14 апреля в регионе находился старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно. 20 апреля его принял премьер-министр РА Никол Пашинян. Стороны обсудили нагорно-карабахский конфликт, формирование механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарный кризис, возникший в Арцахе в результате блокады Лачина, и другие вопросы.