Родители военнослужащих, погибших в результате пожара в жилище воинской части села Азат Гегаркуникской области, которые проводят акцию протеста перед зданием правительства с требованием встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и министром обороны Сурен Папикян встретятся с помощником премьер-министра Никола Пашиняна Гагиком Исаханяном. Об этом журналистам сообщил отец погибшего в огне солдата Гагика Барсегяна Арман Барсегян.

«Во время встречи станет ясно, примут нас Никол Пашинян и Сурен Папикян или нет. После этого мы уточним, что нам нужно сделать», — сказал Арман Барсегян.

Родители погибших не согласны с официальной версией, согласно которой причиной пожара, унесшего жизни 15 военнослужащих, стала неосторожность капитана, затопившего печь бензином. Они считают, что мальчики были мертвы до пожара. Во время акции они отметили, что у них много вопросов к премьер-министру Николу Пашиняну и министру обороны Сурену Папикяну.