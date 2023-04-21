Главный тренер сборной Австрии по тяжелой атлетике Саргис Мартиросян назвал чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Ереване настоящим спортивным праздником.

«Об этом чемпионате в Ереване я получаю только положительные отзывы, не только от моей команды, но и от участников из всех стран. Этот чемпионат Европы превратился в настоящий праздник тяжелой атлетики», — сказал Мартиросян «Арменпресс».

Он подчеркнул, что и тренировочный зал, и весь комплекс впечатляют участников, а организация находится на самом высоком уровне. Работа волонтеров очень качественная, они всегда готовы оказать помощь в любом вопросе.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате принимают участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превышает 1000 человек.