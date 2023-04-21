Председатель медицинского комитета и член технического комитета Европейской федерации тяжелой атлетики Дун Тригве (Duun Tryggve) высоко оценивает организацию Чемпионата Европы в Ереване и считает, что Армения может еще раз принять чемпионат Европы.

«Это мой первый визит в Армению. Страна действительно замечательная, а Ереван прекрасный город. А что касается организации турнира, то она организована безупречно. С первого дня соревнований и до сих пор мы всем довольны», — в беседе с Арменпресс сказал Тригве.

Эксперт уверен, что Ереван может вновь принять чемпионат Европы.