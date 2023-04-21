В марте текущего года в Армении зарегистрирован исторический рекорд количества рабочих мест: 706 тысяч.

Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании, в ходе обсуждения доклада “О ходе и итогах исполнения в 2022 г. программы правительства Армении (2021-2026)”, сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что в целом тенденция оппозиционных коллег заключалась в том, чтобы показать, что представленный правительством доклад является документом, в котором отмечены достижения, которые не ощущаются гражданами Армении. Однако премьер-министр не согласился с такой оценкой.

«Наоборот, это тот случай, когда любая из упомянутых нами строчка не может не ощущаться гражданином Армении. За последние 5 лет было построено и отремонтировано 2500 км дорог, и граждане не могут не ездить и не замечать этого. Граждане не могут не замечать дополнительные медицинские услуги, которые они получили в учреждениях здравоохранения», — сказал Пашинян, добавив, что это не цифры, а люди, которые реально получили эти услуги за счет бюджета.

Он также подчеркнул, что прошедший аттестацию учитель не может не замечать, что его зарплата увеличилась вдвое. «И все мы не можем не замечать, что в Армении есть учителя, которые получают зарплату в 400-450 тысяч драмов. 29 000 граждан не могут не замечать, что в 2022 году они получили от государства 35 млрд драмов на покупку квартир. Ученые не могут не замечать, что их зарплата увеличилась на 66-166%», — отметил Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул, что изменения не могут быть проигнорированы теми спортсменами, которые получают государственную поддержку. Он перечислил, сколько спортсменов и сколько денег получает в месяц, уверяя, что государство сопровождает их с первых же успехов. «Другое дело, что мы не делаем репортажей каждый раз, когда отдаем эти деньги, не делаем больших мероприятий, не фотографируемся на фоне этих спортсменов. Это касается олимпийских видов спорта. Однако, отметив успехи нашей сборной по самбо, я поручил включить в этот список и самбо. И точно так же мы будем платить и этим нашим чемпионам», — сказал Пашинян, отметив, что в ноябре в Армении пройдет чемпионат мира по самбо.

Он также отметил, что более 700 тысяч работников не могут не замечать, что их средняя заработная плата в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась на 31 тыс 528 драмов.

Коснувшись заявления оппозиции о том, что тысячи граждан спят голодными, Пашинян сказал, что такое может быть и существует. «Но мы говорим, что на рынке труда тысячи вакансий. У нас новый исторический рекорд: 706 тысяч рабочих мест, предыдущий был 704 тысячи. В марте этого года по сравнению с мартом прошлого года количество получающих зарплату людей увеличилось на 51 тысячу. Это те люди, которые, наверное, больше не спят голодными, потому что работают и получают зарплату», — сказал Пашинян.

Кроме того, валовый фонд зарплаты по сравнению с мартом 2019 года удвоился, то есть работающие в Армении граждане в марте этого года получили вдвое больше зарплаты, чем в 2019 году.