На проходящем в Ереване Чемпионате Европы по тяжелой атлетике выступили тяжелоатлеты в весовой категории до 96 кг. В этой весовой категории у Армении было два представителя: Ара Аганян и Давид Ованнисян.

Как сообщает Арменпресс, в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна член сборной Армении Давид Ованнисян в упражнении рывок тремя успешными подходами поднял 164, 167, 170 кг. В этом упражнении Ованнисян завоевал малую золотую медаль. В упражнении толчок он зафиксировал 200, 205 кг и стал золотым призером и в этом упражнении. Давид Ованнисян стал двукратным чемпионом Европы с результатом 377 кг.

У другого члена сборной Армении Ара Аганяна в упражнении рывок был только один успешный подход — 165 кг. В этом упражнении Аганян завоевал малую бронзовую медаль. В упражнении толчок Аганян стал серебряным призером, зафиксировав 199 кг, а с общим результат 364 кг он стал вице-чемпионом Европы.

Ара Аганян завоевал вторую медаль чемпионата Европы. Аганян стал серебряным призером ЧЕ в прошлом году.